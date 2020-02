Viabilità Roma Regione Lazio del 04-02-2020 ore 09:45 (Di martedì 4 febbraio 2020) Viabilità DEL 4 FEBBRAIO 2020 ORE 09.05 GINA PANDOLFO BUONGIORNO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio, IN REDAZIONE GINA PANDOLFO SUL RACCORDO ANULARE CODE IN INTERNA PER TRAFFICO TRA GLI SVINCOLI TUSCOLANA E APPIA E IN ESTERNA TRA Roma-FIUMICINO E VIA DEL MARE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE TRA PORTONACCIO E LA TANGELE EST, IN DIREZIOEN CENTRO CODE SULLA Roma-FIUMICINO ALL’ALTEZZA DI VIA DELLA MAGLIANA, VERSO L’EUR SULLA CASSIA CODE A TRATTI TRA OLGIATA E LA STORTA, NELEL DUE DIREZIONI SULLA FLAMINIA CODE TRA IL RACCORDO E VIA DI GROTTAROSSA, VERSO IL CENTRO RICORDIAMO PER IL TRASPORTO PUBBLICO CHE E’ CHIUSA, AL MOMENTO, LA FERROVIA TERMINI-CENTOCELLE, IN ALTERNATIVA E’ POSSIBILE UTILIZZAREI BUS DELLA LINEA 105, CHE E’ STATA POTENZIATA IE’ STATA RIAPERTA QUESTA MATTINA SULLA LINEA A DEL METRO LA STAZIONE BARBERINI AL FLUSSO DEI PASSEGGERI SOLO IN USCITA, LA STAZIONE ... romadailynews

