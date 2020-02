Usa 2020, ritardo nei risultati delle primarie dem in Iowa: è polemica (Di martedì 4 febbraio 2020) primarie dem in Iowa per Usa 2020: il risultato C’è grande attesa nel sapere chi ha vinto le primarie dem che si sono tenute in Iowa il 3 febbraio in vista delle Elezioni Usa 2020. Intanto, è polemica sui ritardi inerenti al risultato che potrebbe arrivare non prima del pomeriggio italiano. Si tratta di un ritardo clamoroso, che sta mettendo in serio imbarazzo i democratici. Alle 23 ore locali, le 5 del mattino in Italia, sono state conteggiate solamente il 25 per cento delle schede. Nel 2016, alla stessa ora, era stato conteggiato l’80 per cento dei voti. Secondo quanto dichiarato dal Partito Democratico, i ritardi dei risultati in Iowa mostrano delle “contraddizioni” ma “non sono il risultato di un’intrusione di hacker”. I problemi dei democratici nella diffusione dei risultati hanno scatenato l’ironia del presidente Donald Trump che su ... tpi

