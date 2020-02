Un portafogli è per sempre (se è in alluminio) (Di martedì 4 febbraio 2020) A esaltare il portafogli M1 Maverick Rail è il materiale con cui è stato realizzato, poiché si tratta del primo modello (firmato Dango) in alluminio 606 aerospaziale. Una scelta che punta a soddisfare le esigenze quotidiane perché, a differenza delle versioni in pelle e denim, è impermeabile, robusto ma sottile e comodo: non crea il temibile rigonfiamento, spesso fastidioso, quando è infilato nelle tasche di jeans e pantaloni. Capace di includere fino a nove carte tra documenti, card per i pagamenti e abbonamenti vari, facilita la distribuzione grazie alla presenza su un lato della tecnologia Rfid, pesa 140 grammi e conta sul cinturino in silicone, tratto distintivo dei portafogli realizzati dall’azienda americana per bloccare eventuali banconote in cerca di un posto sicuro. Chi è interessato, può acquistare qui il portafogli M1 Maverick Rail, in ero o in argento, al prezzo di 109 ... wired

FMCastaldo : Per puro caso, i senatori che rivogliono i #Vitalizi, o che sono contro il #TaglioDeiParlamentari, fanno parte di q… - AnnaMilani6 : @MetaErmal Buongiorno, pensando a lui. ?? ???? E lui sta pensando a quello che lei gli ha detto per quel wend? Lei… - Efisio31251859 : RT @dontealberto: Un’altro... non saprei come definirlo se non con una parolaccia, che cerca vantaggi per il suo portafogli e ha capito che… -