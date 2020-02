Subaru XV - Una settimana con la 2.0i e-Boxer ibrida [Day 2] (Di martedì 4 febbraio 2020) La protagonista del Diario di Bordo di questa settimana è la Subaru XV nella nuova versione ibrida e-Boxer. La Suv giapponese ha appena accolto in gamma un nuovo propulsore di 2.0 litri elettrificato (omologato come mild hybrid) da 150 CV e 194 Nm, supportato da un'unità elettrica da 16 CV integrata nella trasmissione automatica Lineartronic. Con questa configurazione, la XV ibrida a trazione integrale può scattare da 0 a 100 km/h in 10,7 secondi e toccare una velocità massima di 193 km/h, a fronte di un consumo medio di 7,9 l/100 km nel ciclo Wltp con emissioni pari a 149 g/km. Lunga quattro metri e 47 cm, la giapponese è alta 160 cm e larga 180: il passo è di 267 cm e a bordo possono trovare spazio fino a cinque persone. Il vano bagagli ha un volume minimo di 370 litri, ma abbattendo i sedili posteriori si possono raggiungere i 1.310 litri. I listini della XV partono da 24.500 euro, ... quattroruote

