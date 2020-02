Siccità: riserve idriche sempre più basse in Basilicata e Puglia (Di martedì 4 febbraio 2020) Dopo un anno, caratterizzato da un’Italia “idricamente rovesciata” con bacini in sofferenza soprattutto al Nord, sono Puglia e Basilicata a destare le maggiori preoccupazioni in questo avvio d’anno. Lo attestano i dati resi noti dall’Osservatorio ANBI sullo Stato delle Risorse idriche del Paese, che certificano la progressiva discesa delle disponibilità d’acqua nei bacini meridionali. In Puglia le riserve idriche sono addirittura dimezzate in 12 mesi: circa 140 milioni di metri cubi contro i 280 di un anno fa con un calo di circa 35 milioni di metri cubi nei soli 14 giorni scorsi (21 Gennaio – 3 Febbraio 2020); la diga di Occhito, principale invaso della regione, segna un – 95 milioni di metri cubi ca. In Basilicata, invece, manca all’appello circa 1/3 delle risorse idriche disponibili a Febbraio 2019: oggi sono quasi 258 milioni di metri cubi con un – 144 milioni ca. rispetto a ... meteoweb.eu

