Sanremo 2020 scaletta cantanti prima serata, in ordine si comincia con Irene Grandi, Marco Masini e Rita Pavone

Sanremo 2020 cantanti prima serata, in ordine la scaletta delle esibizioni

La 70esima edizione del festival della canzone italiana comincerà tra poche ore. Ecco, in ordine, la scaletta dei cantanti della prima serata a Sanremo 2020.

Irene Grandi - Finalmente io
Marco Masini - Il confronto
Rita Pavone - Niente (Resilienza 74)
Achille Lauro - Me ne frego
Diodato - Fai rumore
Le Vibrazioni - Dov'è
Anastasio - Rosso di rabbia
Elodie - Andromeda
Bugo e Morgan - Sincero
Alberto Urso - Il sole a est
Riki - Lo sappiamo entrambi
Raphael Gualazzi - Carioca

Per Sanremo Giovani passeranno soltanto due:
Eugenio in Via Di Gioia vs Tecla Insolia
Fadi vs Leo Gassman

