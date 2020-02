Sanremo 2020, la scaletta della prima serata: cantanti, ospiti, meccanismi (Di martedì 4 febbraio 2020) Il conto alla rovescia per Sanremo 2020 è ufficialmente agli sgoccioli: mancano ormai poche ore all'inizio della 70°edizione del Festival, al via martedì 4 febbraio. Mentre è tutto pronto al teatro Ariston, sono stati resi noti i dettagli della prima serata. Ad affiancare Amadeus nella serata inaugurale della 70°edizione del Festival di Sanremo saranno Diletta Leotta e Rula Jebreal: entrambe parleranno della violenza sulle donne – l'intervento della Jebreal sarà preceduto da un video-messaggio di Roger Waters. Sono quattro le giurie che concorrono a decidere chi vincerà Sanremo 2020: demoscopica, sala stampa, televoto e orchestra. Ogni serata prevede un sistema di voto diverso, con il giudizio espresso da una o più giurie: per la prima (e seconda serata), farà testo il voto della giuria demoscopica, cioè un ... gqitalia

