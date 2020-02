Sanremo 2020, la «benedizione» di Fiorello alla prima serata (Di martedì 4 febbraio 2020) Sanremo 2020: Fiorello travestito da parroco Sanremo 2020: Fiorello travestito da parroco Sanremo 2020: Fiorello travestito da parroco Sanremo 2020: Fiorello travestito da parroco «Buonasera fratelli, buonasera sorelle». A parlare non è il Papa durante l’Angelus, ma Fiorello dal Teatro Ariston. A dare il via alla prima serata della settantesima edizione del Festival di Sanremo è, infatti, proprio lui. Sfila per il corridoio centrale della platea facendosi largo tra le signore impellicciate che gli chiedono un selfie e le mani sollevate in aria che si impongono sul pubblico come se lo benedicessero: Fiorello è, infatti, travestito da parroco, con la tunica nera che gli scende fino ai piedi e il colletto bianco. «Scusate se mi presento in questo modo, ma c’era bisogno di cominciare con qualcosa di forte» spiega lo showman mentre intima tutti, anche i giornalisti della Sala ... vanityfair

