Sanremo 2020: Achille Lauro quasi nudo sul palco (Di martedì 4 febbraio 2020) Sul palco di Sanremo 2020 con la canzone Me ne frego, Achille Lauro ha sorpreso tutti rimanendo quasi nudo, fasciato in un body semitrasparente. Achille Lauro ha sconvolto anche Sanremo 2020 rimanendo quasi nudo sul palco, dopo essersi presentato sulla scalinata dell'Ariston coperto fino ai piedi da una cappa di velluto nero con dettagli dorati. Il cantante romano, che è in gara con il brano "Me ne frego", è stato il primo ad essere annunciato da Rula Jebreal. Sempre sorprendente per i suoi look bizzarri, Achille Lauro aveva sorpreso già durante il consueto red carpet, sfilando in canottiera bianca, tatuaggi in bella mostra, capelli biondo platino e più muscoli del solito. E adesso, appena conclusa la prima esibizione al Festival di Sanremo 2020, abbiamo ... movieplayer

