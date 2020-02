Roma, bambino di 11 anni travolto da un’auto sulle strisce: è grave (Di martedì 4 febbraio 2020) Un bambino di 11 anni è stato investito da un’auto a Roma nella serata di ieri, 3 febbraio 2020, a Settecamini, nella periferia nord-est della Capitale. Ora il bambino si trova in ospedale e le sue condizioni sono gravi. L’auto che lo ha investito era guidata da un 26enne che è stato portato in ospedale per gli accertamenti di rito sull’assunzione di alcol e droga. Sul posto si è recata la polizia locale del IV Gruppo Tiburtino per i dovuti rilievi. Da una prima ricostruzione sembra che il bimbo stesse attraversando sulle strisce pedonali. Sono stati 612 i pedoni morti sulle strade italiane nel 2018, circa due al giorno, con un incremento del 2% rispetto al 2017 e del 7,4% rispetto al 2016. Sono gli ultimi dati diffusi dall’Osservatorio Asaps, l’Associazione Sostenitori ed Amici della Polizia Stradale secondo cui, nel 2018, i feriti sono stati 20.700: 9.465 ... tpi

