Niente CR7 in campo, il tribunale accorda il risarcimento per due tifosi coreani (Di martedì 4 febbraio 2020) Calcio e Finanza riporta oggi la sentenza che da ragione a due tifosi di calcio sudcoreani che avevano citato in giudizio l’organizzatore della partita amichevole disputata dalla Juventus l’estate scorsa in Sud Corea. I due tifosi avevano richiesto il risarcimento del biglietto per la mancata presenza di Cristiano Ronaldo in campo Come riporta “Reuters”, il diritto al risarcimento è stato decretato dopo che Cristiano Ronaldo non è riuscito a prendere parte a un’amichevole durante il tour pre-campionato della Juventus a Seoul, contro una selezione dei migliori giocatori del campionato coreano. Il tribunale ha dunque ordinato alla Fasta Inc, agenzia locale incaricata di organizzare la partita, di pagare 70.000 won (58,95 dollari) per biglietto, 1.000 won (0,84 dollari) per la commissione sul biglietto, e 300.000 won (252,63 dollari) a ciascuno dei due tifosi per “angoscia mentale”, ... ilnapolista

napolista : Niente #CR7 in campo, il tribunale accorda il risarcimento per due tifosi coreani Due tifosi avevano richiesto il… - TuttoMercatoWeb : Juve, niente amichevole in Corea per CR7. Il giudice risarcisce due tifosi - Yuro_23 : RT @CalcioFinanza: Niente CR7 in amichevole, risarcimento per due tifosi coreani -