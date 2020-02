Milano, droga nascosta in un’area giochi per bimbi e il taccuino dei pusher in via Bolla: 5 arresti (Di martedì 4 febbraio 2020) Due operazioni contro lo spaccio di droga a Milano da parte della polizia di Stato. Quattro arresti in un appartamento di via Bolla, dove sono state trovate 104 bustine di cocaina e 15 grammi di hashish, oltre a un taccuino dove i pusher tenevano traccia degli affari. In piazzale Gabrio Rosa, al Corvetto, è finito in manette un 24enne: nascondeva la droga in un'area giochi per bambini. fanpage

