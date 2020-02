Migranti, memorandum Italia – Libia. Si cerca di correggerlo, ma non sarà semplice (Di martedì 4 febbraio 2020) Speriamo che la trattativa, anche se a fatica, vada avanti. L'Italia non può sopportare ritmi di arrivi di Migranti, presunti profughi, come quelli registrati a gennaio 2020 firenzepost

caritas_milano : 3 anni di Violenze 3 anni di Torture 3 anni di Morti in mare 3 anni di Vergogna L'Italia ha deciso di rinnovare i… - amnestyitalia : 'Se il governo italiano è serio quando parla di negoziare cambiamenti al testo del Memorandum, in primo luogo ricon… - amnestyitalia : Anche se l’accordo con la Libia si è rinnovato per altri tre anni il governo non può archiviare la questione… -