Lodi, incidente tra 4 auto sulla A1: veicolo in fiamme sulla provinciale a San Rocco (Di martedì 4 febbraio 2020) Quattro persone sono rimaste coinvolte in un tamponamento a catena tra quattro automobili, una delle quali si era ribaltata, nel Lodigiano. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i sanitari del 118 che hanno soccorso i feriti e li hanno trasportati all'ospedale di Lodi, tutti in codice verde e in condizioni non gravi. Un altro intervento dei pompieri è scattato attorno alle 03.45 a San Rocco al Porto, lungo la strada provinciale 145, dove una vettura è andata a fuoco. fanpage

