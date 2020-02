I sintomi del coronavirus: ecco quelli scoperti finora (e chi colpisce di più) (Di martedì 4 febbraio 2020) Due nuovi studi pubblicati sull'autorevole rivista scientifica The Lancet fanno maggiore chiarezza sui sintomi e sulle complicazioni causati dal nuovo coronavirus emerso in Cina (2019-nCoV). Oltre a febbre, tosse, mal di testa e problemi respiratori, in alcuni pazienti gli scienziati cinesi hanno rilevato anche confusione, tosse con sangue e diarrea. L'infezione sembra colpire principalmente uomini anziani con altre malattie preesistenti. fanpage

PiazzapulitaLA7 : Il paracetamolo per prevenire il #coronavirus e gli audio whatsapp che descrivono scenari apocalittici? Sono i sin… - Avvenire_Nei : Il ministero: Non c’è nessuna ragione per escludere dalla #scuola alunni in arrivo dalla #Cina e che non presentino… - emenietti : quella storia del nuovo coronavirus che si trasmette anche in assenza di sintomi la ricordate? la ricerca che l'ha… -