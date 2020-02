I genitori di Regeni contro l’ambasciatore al Cairo: “Non gli interessa la verità” (Di martedì 4 febbraio 2020) Per la prima volta Paola Deffendi e Claudio Regeni hanno parlato davanti alla Commissione parlamentare d’inchiesta in merito alla vicenda che ha visto come sfortunato protagonista loro figlio, il ricercatore Giulio Regeni. Le dichiarazioni dei genitori di Giulio Regeni “l’ambasciatore italiano al Cairo da molto tempo non ci risponde: evidentemente persegue altri obiettivi rispetto a verità e giustizia“. È il commento forse più duro e accusatorio da parte di Claudio Regeni a proposito dell’operato di Giampaolo Cantini, ambasciatore italiano al Cairo dal settembre 2017 su mandato dell’allora Ministro degli Esteri Angelino Alfano. “Evidentemente persegue altri obiettivi rispetto a verità e giustizia, portando avanti con successo iniziative rivolte all’agevolazione di scambi economici, affari, politica e turismo” ha aggiunto Paola Deffendi. Che si è poi soffermata sulle ... thesocialpost

