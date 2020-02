Gattuso in ospedale dalla sorella, ecco perché è subito andato via dopo Samp-Napoli (Di martedì 4 febbraio 2020) Rino Gattuso ha lasciato subito l'impianto di Marassi non appena gli è stato comunicato del malore che ha colto sua sorella: la donna, che abita a Gallarate, adesso è ricoverata nell'ospedale di Busto Arsizio. L'ex milanista non ci ha pensato due volte pur di essere accanto alla propria famiglia. ecco spiegati i "motivi familiari" e perché non si è presentato per le interviste. fanpage

fanpage : #Gattuso in ospedale dalla sorella, ecco perché ha saltato la diretta post #SampNapoli - sportli26181512 : #Napoli #Notizie Gattuso in ospedale dalla sorella, ecco perché è subito andato via dopo Samp-Napoli: Rino Gattuso… - LaCnews24 : Gattuso, malore per la sorella: Rino abbandona il campo e corre in ospedale #calabrianotizie #newscalabria -