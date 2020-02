Diletta Leotta: «Meglio una cena con Mourinho che con Ronaldo» (Di martedì 4 febbraio 2020) Diletta Leotta, icona di Dazn e presentatrice del Festival di Sanremo, ha risposto a una domanda curiosa riguardante Mourinho e Ronaldo Nel corso della lunga intervista concessa a Chi, Diletta Leotta ha espresso la propria preferenza fra José Mourinho e Cristiano Ronaldo. Ecco le sue parole. «Chi sceglierei fra Mourinho e Cristiano Ronaldo? Andrei a cena con Mourinho perché Ronaldo mangia petto di pollo e insalata. E dopo cena con Ronaldo a prendere una birra, ma senza glutine. Da piccola avevo in camera il poster di Brad Pitt. E sogno che torni con Jennifer Aniston». Leggi su Calcionews24.com calcionews24

