Coronavirus | primo morto a Hong Kong E Tokyo mette in quarantena nave con 3 500 a bordo

Coronavirus : primo morto fuori dalla Cina - 2000 contagiati e oltre 300 vittime : Un uomo di 44 anni è deceduto nelle Filippine. Pechino chiede aiuto all'Ue: 12 tonnellate di materiale protettivo già spedito. Intanto all’Istituto Spallanzani di Roma è stato isolato il virus

Coronavirus - atterrati i 56 italiani da Wuhan. Decollato primo volo del ponte aereo. I morti superano quelli della Sars : L'aereo con i 56 italiani provenitenti da Wuhan è atterrato a Pratica di Mare, alle porte di Roma. Si tratta del Boing KC767A del 14esimo stormo dell'Aeronautica Militare. La...

Coronavirus - atterrato primo volo del ponte aereo con Cina. Italiani attesi alle 10. I morti superano quelli della Sars : L'aereo con 57 degli Italiani bloccati a Wuhan, a causa della quarantena decisa per contenere l'epidemia del nuovo Coronavirus, è partito in piena notte, con un po' di ritardo...

Coronavirus - atterrato il primo volo del ponte aereo. Italiani attesi alle 10 : L'aereo con 57 degli Italiani bloccati a Wuhan, a causa della quarantena decisa per contenere l'epidemia del nuovo Coronavirus, è partito in piena notte, con un po' di ritardo...

Coronavirus - atterrato a Roma il primo aereo per il rimpatrio dei turisti cinesi : Sono cominciate a Roma le operazioni per il rimpatrio dei turisti cinesi; mentre si attende nella mattinata di lunedì 3 febbraio l’arrivo del volo di ritorno degli italiani bloccati a Wuhan. Il primo aereo è atterrato intorno alle ore 6 del 3 febbraio: è un volo delle linea China Airlines, proveniente da Taipei. L’annuncio dell’avvio del ponte era stato dato dal Commissario straordinario per l’emergenza Angelo ...

Coronavirus : pronto il primo ospedale costruito per fronteggiare l'epidemia : Sofia Dinolfo L'opedale costruito dentro la città dalla quale ha avuto inizio il focolaio del virus sarà operativo da domani con medici esperti nel campo delle malattie infettive e nella prevenzione di epidemie, la sua realizzazione in dieci giorni Da oggi Wuhan ha un ospedale in più per fronteggiare l’emergenza sanitaria causata dal Coronavirus. È stata infatti consegnata, in tempi record, la prima delle due strutture ospedaliere ...

Coronavirus - l'epidemia accelera : primo morto fuori dalla Cina - Pechino vieta i funerali : La Cina ha visto un brusco aumento delle morti per Coronavirus mentre i casi confermati del virus sono quasi 15mila. In...

Coronavirus - lo Spallanzani di Roma è il primo in Europa a isolarlo. Un morto nelle Filippine : finora unica vittima fuori dalla Cina : “In queste ore allo Spallanzani è stato isolato il Coronavirus, è una notizia importante a livello globale. Significa avere più possibilità di studiarlo capire e sapere cosa fare per contenerlo. Sarà messo a disposizione di tutta la comunità internazionale. Ora sarà più facile trattarlo”. Il ministro della Salute Roberto Speranza annuncia la scoperta dei virologi dell’Istituto Nazionale Malattie Infettive “Lazzaro ...

