Coronavirus, l’esperto di bioterrorismo: “Creato in laboratorio, è un’arma” (Di martedì 4 febbraio 2020) Il Coronavirus sarebbe un’arma creata ad hoc in un laboratorio: Francis Doyle, esperto statunitense di bioterrorismo, rilancia con una clamorosa versione. Il Coronavirus sarebbe un’arma. Non una conseguenza dell’evoluzione, si tratterebbe piuttosto di un accurato lavoro da laboratorio con sede in Cina. A rilanciare la versione complottistica dell’emergenza questa volta non è il web o … L'articolo Coronavirus, l’esperto di bioterrorismo: “Creato in laboratorio, è un’arma” proviene da www.inews24.it. inews24

MediasetTgcom24 : Coronavirus, l'esperto americano di bioterrorismo: 'Creato in laboratorio, è un'arma da guerra biologica'… - kibarra95 : RT @MediasetTgcom24: Coronavirus, l'esperto americano di bioterrorismo: 'Creato in laboratorio, è un'arma da guerra biologica' #coronaviru… - Meteoservice1 : #Coronavirus, l'esperto americano di bioterrorismo: 'Creato in laboratorio, è un'arma da guerra biologica'… -