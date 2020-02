Coronavirus, il diritto a essere informati (e preoccupati quanto basta) (Di martedì 4 febbraio 2020) (foto: Str/Afp via Getty Images) Insomma dobbiamo preoccuparci o no per questo maledetto Coronavirus? È una domanda legittima, che vi sarete posti anche voi scandagliando le cronache dei giornali o scrutando le espressioni degli esperti in tv alla ricerca di qualche indizio. A essere onesti, tuttavia, nessuno ha la risposta. Per sapere se dietro questo demone chiamato 2019-nCoV si nasconda una minaccia degna di tanto clamore, dovremmo infatti avere le idee più chiare su un mucchio di cose che ancora ci sfuggono: da dove è sbucato? È vero che può trasmettersi anche in assenza di sintomi? quanto è contagioso? quanto è letale? E come muterà? Il problema è che, come sempre accade di fronte a un rischio emergente – cioè a un rischio che si presenta per la prima volta, come un virus mai circolato in precedenza fra gli esseri umani – quel che non sappiamo, almeno all’inizio, supera di gran ... wired

