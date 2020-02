ATP Pune 2020: Paolo Lorenzi eliminato al primo turno, Egor Gerasimov lo sconfigge in due set (Di martedì 4 febbraio 2020) Si conclude subito il torneo ATP 250 di Pune, in India, per Paolo Lorenzi. Il senese, attualmente numero 115 del mondo, è stato sconfitto dal bielorusso Egor Gerasimov con il punteggio di 6-2 6-3 in un’ora e 12 minuti. Il vincitore di questo match, testa di serie numero 8, incontrerà uno tra il serbo Nikola Milojevic e il francese Antoine Hoang. Rimangono tre gli italiani in gara: Roberto Marcora, Salvatore Caruso e Stefano Travaglia (che, avendo avuto un bye al primo turno, deve ancora esordire). La giornata di Lorenzi comincia bene, con un break a 30 in apertura di primo set, ma dal 2-1 in suo favore la luce dell’azzurro svanisce di fronte a un parziale di 16 punti a 4, che gli costa due perdite del servizio e il rapido 2-5. Gerasimov riesce a vincere il terzo game in risposta consecutivo dopo una lunga battaglia, conquistando nel contempo, al terzo set point, il primo ... oasport

OA_Sport : ATP Pune 2020: Paolo Lorenzi eliminato al primo turno, Egor Gerasimov lo sconfigge in due set - OA_Sport : Tennis, ATP Pune 2020: Roberto Marcora sconfigge nettamente Lukas Rosol e avanza agli ottavi di finale - sportface2016 : #ATPPune, #Lorenzi sconfitto in due set da #Gerasimov -