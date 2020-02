ARROW - Recensione 8x10 "Fadeout" (Di martedì 4 febbraio 2020) Bene tesori miei, eccomi qui a scrivere l'ultima Recensione di ARROW.Ho avuto bisogno di rifletterci un po' su prima di venire qui a dirvi la mia sull'episodio, ma non potevo rimandare questo momento per sempre, perciò ci siamo.Per me è stato un bell'episodio. La trama - William rapito da qualcuno che Oliver aveva mandato in prigione anni prima - non è una gran trama di per sé, ma non era nemmeno quello che volevamo vedere nell'ultimo episodio della serie. Quello di cui avevamo bisogno era una chiusura con una serie che ci ha accompagnato per otto anni e penso che ce l'abbiano data in modo molto bello. I flashback alla prima stagione sono stati un vero tocco di classe, perché ci hanno permesso di vedere scene inedite di Oliver, hanno mantenuto lo stile dello show - il presente intervallato dal passato - e le scene d'azione sono state semplicemente pazzesche. Chapeu a registi, cameraman, ... lostinaflashforward

