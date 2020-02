Amore artificiale: 5 serie sulle relazioni tra personaggi umani e virtuali (Di martedì 4 febbraio 2020) https://www.youtube.com/watch?v=f60hs8bJI-g “Pensi che un umano e una intelligenza artificiale possono innamorarsi?”, recita il trailer di My Holo Love, nuova serie originale Netflix dal 6 febbraio sulla piattaforma digitale. Soyeon è una giovane donna che soffre di prosopagnosia, ovvero è incapace di riconoscere i volti delle persone. Lo sviluppatore di Ai Nando chiede a Soyeon di fare da beta tester per la Holo, un ologramma con l’aspetto del suo creatore con cui la protagonista creerà un legame sentimentale. Le relazioni virtuali – che siano tra individui che si incontrano e si frequentano in Vr o umani che intrecciano rapporti con intelligenze artificiali – sono al centro di appassionanti studi sulle infinite sfaccettature dell’Amore ad alta tecnologia. Film come i bellissimi Blade Runner 2049 – dove la Ai olografica Joi e il replicante K si innamorano – o Lei – nel quale ... wired

