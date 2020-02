Zeman sul calcio femminile: "In Italia le donne sono in cucina. I maschi devono mangiare" (Di lunedì 3 febbraio 2020) Quando parla Zdenek Zeman fa sempre rumore. Questa volta lo ha fatto a margine dell’evento che premiava il miglior allenatore della scorsa stagione (la Panchina d’oro è finita a Giampiero Gasperini, sponda Atalanta) e su un tema molto dibattuto, quale il calcio femminile e il suo sviluppo.Interrogato sull’argomento, l’ex allenatore di Roma e Lazio ha parlato della grande diffusione che questo movimento sta avendo “anche grazie ai mondiali: vedremo se riusciranno ad andare avanti”. Ma alla domanda sul perché in Italia sia arrivato solo ora, risponde che: “Beh, penso che l’Italia abbia tanti problemi già per il calcio maschile. Serie B e Serie C hanno grossi problemi, le donne di solito venivano sempre dietro nel calcio: vedremo se riusciranno a fare un altro passo avanti. Una questione di cultura? Anche, di solito le ... huffingtonpost

