Sanremo 2020, Fabrizio Salini: "Sessismo e violenza? Il brano Junior Cally non si presta a queste contestazioni" (Di lunedì 3 febbraio 2020) E anche la parabola delle polemiche su Junior Cally - tra le tante che hanno caratterizzato la vigilia di Sanremo - viene chiusa definitivamente da Fabrizio Salini AD Rai che dopo un periodo di silenzi ha scelto di esprimersi poche ore prima l'apertura della 70° edizione del Festival rispondendo con una lettera aperta alle 29 donne parlamentari che poche settimane fa si son messe sul piede di guerra contro il rapper in gara accusandolo di testi violenti e sessisti per un brano pubblicato 3 anni fa: Ci tengo a sottolineare che violenza, Sessismo e misoginia - inaccettabili per me quanto per voi, credetemi, così come per ogni persona di buonsenso - sarebbero state immediata ragione di non ammissione. Ma il suo brano non si presta a queste contestazioni. Salini sottolinea che comunque il punto è stato sottoposto ad un esame da parte dell'organizzazione del Festival e della Rai per ... blogo

