Sampdoria | Yoshida si presenta | «Non vedo l’ora di entrare in campo» – FOTO

Sampdoria, Maya Yoshida si presenta ai suoi nuovi tifosi: ecco le parole del nuovo acquisto dei blucerchiati – FOTO La Sampdoria, nell'ultimo giorno di mercato ha messo a segno un colpo abbastanza a sorpresa. E' arrivato infatti in prestito dal Southampton il giapponese Maya Yoshida. Il classe 1988 ha provato su Twitter a salutare i suoi nuovi tifosi in italiano: ancora piuttosto deficitario l'approccio con la nuova lingua, ma i tifosi della Sampdoria sperano che le sue prestazioni migliori le faccia in campo. Buongiorno a tutti I Blucerchiati! Innanzitutto ringrazio la società Sampdoria di avermi dato questa grande opportunità. Non vedo l'ora di entrare in campo di stadio Marassi e cercherò a tutto per la mia nuova squadra.

