Più Meloni che Salvini nel futuro di Orban (Di lunedì 3 febbraio 2020) Mentre il Ppe si logora nell’indecisione sul ‘che fare’ dell’iscritto sempre più scomodo Viktor Orban, il premier ungherese non se ne sta con le mani in mano. Anzi: proprio nei giorni in cui l’assemblea dei Popolari a Bruxelles rinvia rinvia ancora la decisione se espellerlo definitivamente dal partito o meno, lui dà dimostrazione di un’altra prova muscolare: viene a Roma, alla ‘National Conservatism Conference’, sempre più vicino al gruppo parlamentare europeo di Giorgia Meloni che a quello del sovranista Matteo Salvini, nel caso dovesse uscire definitivamente dal Ppe, ipotesi non più tanto remota. Il leader leghista intanto annulla la sua partecipazione alla conferenza dei conservatori, il suo intervento era previsto domani. E non incontra il suo ‘amico’ Orban, che invece a sera ha un colloquio con ... huffingtonpost

