Odio l'estate, Aldo, Giovanni e Giacomo su Massimo Ranieri: "Quella volta che gli rubammo la scena" (Di lunedì 3 febbraio 2020) Aldo, Giovanni e Giacomo, protagonisti di Odio l'estate, raccontano un aneddoto su Massimo Ranieri, protagonista nel ruolo di sé stesso nel loro ultimo film. Aldo, Giovanni e Giacomo sono molto amici di Massimo Ranieri, che fa un'apparizione in Odio l'estate, e recentemente hanno raccontato che anni fa, durante un concerto del cantante napoletano, salirono sul palco rubandogli la scena. Il trio comico, affermatosi sul piccolo schermo con Mai dire Gol, trasmissione della Gialappa's Band, è tornato a riempire le sale italiane con Odio l'estate. Il film, diretto da Massimo Venier - già autore di diversi film di successo del trio - è uscito il 30 gennaio e si è piazzato al primo posto nel boxoffice del weekend appena conclusosi. Nel film, Aldo, Giovanni e ... movieplayer

