Meteo, le previsioni di martedì 4 febbraio (Di lunedì 3 febbraio 2020) Quella di martedì 4 febbraio sarà una giornata di nubi sparse con qualche precipitazione sul Paese. Sono attese nevicate sulle Alpi e su alcune aree dell’Appennino. Le temperature subiranno un generale calo, con massime generalmente comprese tra i 14 e 23 gradi (LE previsioni). Il Meteo al Nord Variabile e qualche precipitazione al Nord. Dal mattino attesi fenomeni sulle Alpi e sul Friuli Venezia Giulia, nubi sparse sul resto delle regioni ma con tempo asciutto. Le stesse condizioni proseguiranno per tutto il pomeriggio. In serata ci sarà neve anche a quote basse sull’area alpina e piogge locali sull’Emilia-Romagna, sereno o poco nuvoloso altrove. Neve a partire dai 300 metri. Temperature in calo, con massime comprese tra i 14 e i 18 gradi. Venti moderati o forti da Nord e mari mossi. Nuvoloso e 13 gradi a Milano, parzialmente nuvoloso e 14 gradi a Torino. Le previsioni al ... tg24.sky

Agenzia_Ansa : Le previsioni del tempo per oggi #3febbraio #ANSA - PivaPaola : RT @arpaveneto: #Meteo #Veneto Tra mar pomeriggio e mer 4 ingresso di forti correnti settentrionali sulla regione. Previsto marcato calo t… - ProtCivComuneFi : Previsioni oggi #meteo #Lamma #firenze: pioggia debole min 12 max 17 -