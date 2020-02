Mattia: all’avanguardia con Lazio plastic free (Di lunedì 3 febbraio 2020) Roma – “Nel piano rifiuti che si sta discutendo in Commissione anche le misure, introdotte grazie ad un mio emendamento approvato in sede di bilancio, per rendere la Regione Lazio ‘plastic free’. Tutte le forniture, i servizi e i lavori da parte di enti pubblici dovranno, quindi, minimizzare il ricorso a materiali monouso, vietando l’utilizzo alla plastica, fatti salvi i presidi medici/sanitari, in modo da caratterizzare la nostra Regione sempre piu’ verso l’economia circolare.” “Il divieto sull’uso della plastica e’ stato introdotto anche tra le condizioni di accesso ai finanziamenti regionali. Siamo tra le prime Regioni a farlo, secondi dopo la Toscana, e abbiamo anticipato cosi’ la Direttiva Europea che, dal 2021, mette fuorilegge le stoviglie in plastica, un modo per ridurre i rifiuti in generale e in mare in ... romadailynews

