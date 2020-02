Insigne: “E’ stata una vittoria di gruppo. Siamo stati bravi a mantenere la calma” (Di martedì 4 febbraio 2020) Al termine di Sampdoria-Napoli ai microfoni di Sky ha parlato Lorenzo Insigne. Lazio eliminata, poi avete battuto la Juve e la Sampdoria, tre indizi fanno una prova del fatto che siete tornati? “Stiamo dando continuità al lavoro che stiamo facendo in settimana. E’ stata una vittoria del gruppo, chi è entrato dalla panchina ci ha dato una grossa mano. E’ questo lo spirito giusto. Ci hanno rimontato, Siamo stati bravi a mantenere la calma e a portare punti a casa” Stanno tornando anche gli infortunati. “Sì ci stiamo ritrovando, stanno tornando tutti ci danno una grossa mano, Siamo stati bravi a non abbatterci davanti a tanti infortuni soprattutto con l’aiuto del mister che ci sta dando lo spirito giusto, bisogna affrontare ogni partita con la mentalità giusta” Sentite il profumo di Europa? “Dobbiamo pensare a partita dopo partita, non ... ilnapolista

