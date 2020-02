Gazzetta: Sinisa in lotta con Gasperini e Allegri per la Panchina d’oro (Di lunedì 3 febbraio 2020) Va in scena questa mattina a Coverciano l’annuale assegnazione della Panchina d’oro in cui i tecnici voteranno il miglior allenatore di A, B e C. Rino Gattuso ieri nella conferenza stampa di presentazione della gara contro la Sampdoria ha confessato che sarà il suo voto a Sinisa «Non per la malattia ma per quello che ha fatto vedere l’anno scorso, per la bravura e la forza» A un anno esatto dal suo debutto bis sulla Panchina del Bologna (vittoria a San Siro contro l’Inter), a 97 giorni dal trapianto di midollo osseo (29 ottobre 2019), con 30 punti in classifica, a -2 dal 6° posto e con ben 60 punti in 39 partite da quando si è rimesso in sella sotto le due torri, Sinisa Proprio il tecnico del Bologna Mihajlovic sembra l’uomo in grado di poter insidiare Gasperini e Allegri per la vittoria del trofeo, come riporta la Gazzetta dello Sport Si prevede un fotofinish fra ... ilnapolista

