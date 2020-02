Francesca Sofia Novello: "Sono stata bullizzata dalle donne. È questo il femminismo di cui andare fiere?" (Di lunedì 3 febbraio 2020) “In queste settimane Sono stata bullizzata sui social dalle donne, molto spesso madri di famiglia, in un modo spietato, cattivo. Allora mi chiedo: è questo il femminismo di cui andare fiere?”. Francesca Sofia Novello non ci sta. In un’intervista a Vanity Fair, torna a parlare delle critiche ricevute, dopo la frase pronunciata da Amadeus in conferenza stampa per Sanremo. Il conduttore lodava la sua capacità di stare “un passo indietro” all’uomo che ama, Valentino Rossi. Una frase accusata di sessismo, ma come ampiamente spiegato dai coinvolti, in realtà è stata fraintesa. “Sono stata io a spiegare ad Amadeus il rapporto che ho con il mio compagno Valentino Rossi e a insistere sul fatto che ho bisogno di brillare di luce mia e non di cavalcare la popolarità e il faro che da anni è acceso su di ... huffingtonpost

