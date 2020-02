Fiorentina, Pradè: “Commisso? La sua reazione mi rende orgoglioso” (Di lunedì 3 febbraio 2020) Il direttore sportivo della Fiorentina, a poche ore dallo scambio di opinioni tra Commisso e Nedved, ha aggiunto una coda polemica all'episodio dello Stadium: "C’è una serie di episodi a nostro sfavore che non abbiamo evidenziato, per essere corretti con la classe arbitrale. Commisso ci ha sempre bloccati in questo senso. Ma alla fine, quando il bicchiere è pieno, ecco che la goccia fa traboccare il vaso". fanpage

