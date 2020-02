Coronavirus, in Cina nata una bimba sana da mamma infetta: “Finalmente una buona notizia” (Di lunedì 3 febbraio 2020) Dalla Cina arriva una buona notizia. Il 30 gennaio scorso è nata una bambina perfettamente sana da una donna incinta infettata dal nuovo Coronavirus di Wuhan. mamma e neonata, dal peso di circa tre chili, ora sono in condizioni stabili, e la piccola non è risultata positiva al virus. Lo informa in un tweet il quotidiano China Daily con tanto di foto della piccola circondata dagli operatori sanitari muniti di tute, protezioni al volto e mascherine per evitare il rischio di contagio. "Buone notizie – si legge nel tweet -: una donna incinta infettata dal nuovo Coronavirus ha dato alla luce una bambina in buona salute in un ospedale di Harbin, nella provincia di Heilongjiang, nel Nord del paese asiatico. Sia la mamma che la bimba sono in quarantena". Na Hui, vicepresidente dell'ospedale di Harbin, ha dichiarato lunedì in una conferenza stampa che la donna era incinta di 38 ... howtodofor

SkyTG24 : L'ospedale di #Wuhan, in #Cina, è stato completato in 10 giorni e consegnato nei tempi previsti. Si tratta della pr… - MinisteroSalute : #coronavirus Hai febbre, tosse secca, mal di gola o difficoltà respiratorie? Ecco cosa c'è da sapere per chi è stat… - Agenzia_Ansa : #Coronavirus, saliti a 14.300 i contagi in #Cina -