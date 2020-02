Cadono calcinacci dal ponte ferroviario sulla Casilina, treni rallentati, auto interdette (Di lunedì 3 febbraio 2020) Tempo di lettura: 1 minutocalcinacci di cemento sono caduti nella notte dall’intradosso del cavalcavia delle Ferrovie dello Stato, situato al km 175 della statale Casilina, nel comune di Teano (Ce). I vigili del fuoco di Caserta, intervenuti sul posto, hanno richiesta l’intervento urgente dei tecnici di Anas e Rete Ferroviaria italiana (Rfi), accertando che il ponte non è a rischio, ma prescrivendo comunque che il traffico ferroviario rallenti, mentre quello veicolare sia chiuso sulla Casilina, prima del ponte, in modo da evitare che dei mezzi possano essere danneggiati da eventuali ulteriori cadute di calcinacci. Ci saranno dunque disagi per il traffico veicolare su un’arteria molto trafficata. L'articolo Cadono calcinacci dal ponte ferroviario sulla Casilina, treni rallentati, auto interdette proviene da Anteprima24.it. anteprima24

