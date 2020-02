Barbara D’Urso: «Raz Degan e io siamo andati a letto insieme» (Di lunedì 3 febbraio 2020) Ospite ieri sera, 2 febbraio 2020, di Live Non è la D’Urso è stato Raz Degan, attore, regista, personaggio televisivo ed ex modello israeliano, invitato per parlare della sua passata storia d’amore con la conduttrice e showirl Paola Barale. Prima però che l’affascinante 51enne si sottoponesse alle domande dei temutissimi ‘sferati’ Carmelita ha svelato un piccolo segreto su lei e Raz Degan, che ha divertito molto il pubblico presente in studio. Una confessione choc… Barbara D’Urso: «Raz Degan e io siamo andati a letto insieme» Raz Degan invitato a Live non è la D’Urso per mettersi alla prova con le sfere, che hanno voluto interrogarlo circa le ultime dichiarazioni di Paola Barale, che domenica scorsa, proprio allo show di Canale 5 aveva affermato in maniera secca: «Ho un dimenticatoio dove metto le persone che mi hanno fatto veramente del ... urbanpost

blogtivvu : Ieri sera durante Live Non è la d’Urso, Stefania Orlando ha precisato quale sia stato l’approccio di Licia Nunez ne… - Noovyis : (“Una sorpresa per te!”. Live, l’incredibile di regalo di Barbara D’Urso a Gerardina Trovato. E lei scoppia a piang… - harrehslouis : poteva dormire invece che andare da barbara d’urso. -