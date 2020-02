Via Allende, la strada chiusa è diventata discarica (VIDEO) (Di domenica 2 febbraio 2020) Tempo di lettura: 2 minuti Salerno – Da Cava de’ Tirreni, Mercato San Severino ma anche da Verona ed Honduras: i ventidue volontari del gruppo ‘Voglio un Mondo Pulito’ che sabato ha tentato di ripulire il tratto strada di via Allende chiusa al traffico e la porzione di spiaggia adiacente ha dovuto, però, prendere atto della impossibilità di portare al termine l’opera. “La situazione è davvero compromessa: potremmo stare qui anche tre giorni di seguito ma non risolveremmo”, spiega Ciccio Ronca. In effetti le immagini sono eloquenti. Una grande e diffusa discarica fa da cornice, e per diversi tratti invade, la strada chiusa al traffico veicolare che congiunge la zona del Villaggio del Sole alla rotatoria con via Wenner. strada che, complice il nuovo assetto viario, è stata perlopiù dimenticata. Non dagli incivili che, proprio per questo, l’hanno eletta a meta preferita per scarico ... anteprima24

PLRubicone : #viabiliru #Gatteo Per messa in sicurezza argini Rigossa, da LUNEDI' 3 febbraio 2020 fino al termine dei lavori, st… -