Sci alpino, programma prossime gare: orari, tv, streaming Chamonix e Garmisch (8-9 febbraio) (Di domenica 2 febbraio 2020) Appena conclusi i fine settimana di Garmisch-Partenkirchen e Rosa Khutor, la Coppa del Mondo di sci alpino affila le armi per il prossimo weekend. Si entra nel vivo della stagione, ogni gara e ogni punto potrebbero fare la differenza in ottica Sfera di Cristallo ed i successi di tappa saranno ancor più decisivi. Il Circo Bianco, in un caso, rimane nella località tedesca, dato che sarà la volta della Coppa del Mondo femminile con due gare veloci (la discesa nella giornata di sabato e il supergigante domenica), mentre gli uomini saranno impegnati in due prove tecniche in quel di Chamonix, in Francia, un gigante e un gigante parallelo. IN TV – Le gare della Coppa del Mondo di sci alpino sono trasmesse da Eurosport e RaiSport, in streaming da Eurosport Player, RaiPlay e DAZN. OA Sport vi propone le DIRETTE LIVE scritte di ogni gara o manche per non perdere nemmeno un istante dello ... oasport

