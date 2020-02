Rugby, Francia-Inghilterra 24-17: Sei Nazioni 2020. La difesa dei Bleus annulla i favoriti della vigilia (Di domenica 2 febbraio 2020) Era il match più atteso della prima giornata del Guinness Sei Nazioni 2020 e Francia-Inghilterra non delude le attese. L’Inghilterra, favorita della vigilia per il titolo, si trova di fronte una Francia gagliarda, coraggiosa in attacco e implacabile in difesa. Così i Bleus volano via con le mete del neocapitano Ollivon e di Rattez, portandosi anche sul 24-0. Nell’ultimo quarto di gioco, però, l’Inghilterra rialza la testa con May, riapre i giochi ed emoziona fino al fischio finale. La sfida di Parigi inizia con un cambio dell’ultimo minuto, con Vincent Rattez al posto dell’infortunato Damian Penaud. È l’Inghilterra a partire in attacco, ma due palloni persi salvano i Bleus. Così è la Francia ad arrivare sui cinque metri dopo cinque minuti di gioco ed è subito spettacolo, con proprio Rattez che sfrutta la maglia da titolare su una bella azione di Teddy ... oasport

