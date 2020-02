Quei medici eroi e le bugie dei regimi (Di domenica 2 febbraio 2020) Massimo M. Veronese Riabilitato lo scienziato cinese che lanciò l'allarme. Troppi precedenti Konstantin Baskim, il «liquidatore», l'esperto di sistemi energetici sopravvissuto alla peste radioattiva spiegava bene cosa fosse quel fantasma assassino: «Non è come in guerra. A Chernobyl il nemico è invisibile: è ovunque e da nessuna parte. Quando lo vedi stai già bruciando, quando lo vedi sei già cadavere». A Chernobyl come a Wuhan il nemico non è solo il fantasma che si muove nell'aria, virale o radioattivo che sia, è anche il regime che ti sta dietro che nasconde, occulta, falsifica. Perchè il mondo non sappia, perchè il mondo non li metta sotto accusa. É quello che è successo a Li Wenliang, il primo a vedere il fantasma e a capire che poteva essere letale. Il 30 dicembre scorso, più di un mese fa quindi, su un gruppo wechat chiamato «University of Whuan, clinic 2004» il ... ilgiornale

