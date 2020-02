Phishing, i metodi infallibili per riconoscere la truffa della email (Di domenica 2 febbraio 2020) Il Phishing è un fenomeno in continua espansione, ma con alcune tecniche si può sventare ed evitare di essere soggetti a spiacevoli truffe Nell’era di internet, in cui siamo codificabili e rintracciabili, le truffe online sono divenute sempre più frequenti. Dai ragazzini agli adulti si presta sempre poca attenzione, spesso si entra in siti non sicuri e si lasciano dati personali e sensibili senza verificare l’autenticità di una determinata pagina web. A tutti è capitato, per ricercare determinati contenuti, di flaggare determinate caselle, dando consensi in maniera distratta, talvolta anche senza leggere, solo per accedere a determinate pagine che permettono di entrare solo dopo aver lasciato i nostri dati o dopo aver dato il nostro permesso. Un nuovo fenomeno, divenuto oggetto di ricerche vista la sua maggiore frequenza riscontrata, viene ... chenews

Phishing metodi Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Phishing metodi