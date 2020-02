PAGELLE Lecce Torino: Falco e Barak sgretolano i granata VOTI (Di domenica 2 febbraio 2020) I top e flop e i VOTI ai protagonisti del match valido per la 22ª giornata di Serie A 2019/20: PAGELLE Lecce Torino Le PAGELLE dei protagonisti del match tra Lecce e Torino, valido per la 22ª giornata del campionato di Serie A 2019/2020. TOP: Falco FLOP: Djidji VOTI Lecce: Vigorito 6; Donati 6.5, Lucioni 6.5, Rossettini 6.5, Rispoli 6.5; Majer 6.5 (82′ Paz sv), Deiola 7 (57′ Petriccione 6.5), Barak 7.5; Saponara 7 (72′ Shakov sv); Lapadula 7, Falco 7.5. A disp. Chironi, Calderoni, Vera, Monterisi, Maselli, Mancosu, Dubickas, Rimoli, Oltremarini. All. Liverani 7.5. Torino: Sirigu 6.5; Djidji 4.5 (58′ Edera 6), Nkoulou 5, Bremer 5; De Silvestri 5, Rincon 5 (70′ Lyanco 5.5), Meite 5, Ola Aina 5; Verdi sv (23′ Millico 6), Berenguer 5.5; Belotti 5.5. A disp. Rosati, Ujkani, Singo, Adopo. All. Mazzarri 4. ARBITRO: Rocchi di Firenze 6.5. Leggi su ... calcionews24

