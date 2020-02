L’Ue teme la “Singapore sul Tamigi” (Di domenica 2 febbraio 2020) Nel discorso con cui ha annunciato l’addio di Londra all’Unione Europea Boris Johnson ha usato toni one nation invitando all’unità e alla coesione nazionale, ma ha anche dettato le linee guida politiche per quella che si aspetta essere la Gran Bretagna del futuro. Alle dichiarazioni di intenti favorevoli al rilancio di infrastrutture, sanità e coesione interna, infatti, Johnson ha aggiunto un invito a costruire un Regno Unito “veramente globale nella sua portata e nelle sue ambizioni“. Se con la prima parte del suo discorso Johnson ammicca agli “sconfitti della globalizzazione”, con la seconda il riferimento è chiaro: la portata globale di Londra, oramai, è legata principalmente alla sua capacità di essere piattaforma finanziaria globale di primaria grandezza. Con l’industria smantellata e un’economia concentrata nella capitale per ... it.insideover

