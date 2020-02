Il piccolo Wonder conquista 4 milioni di spettatori: una perla al sabato sera di Rai 1 (Di domenica 2 febbraio 2020) Dopo la cultura e i viaggi nella bellissima Italia, Rai 1 propone un film che racconta una storia straordinaria. Non vince la serata, questo lo diciamo senza troppi giri di parole. Ancora una volta C’è posta per te domina e convince, con quasi sei milioni di spettatori davanti alla tv. Ma il film Wonder, che emoziona e regala grandi attimi di riflessione e di commozione, riesce comunque a fare molto bene. Quasi 4 milioni i telespettatori che ieri si sono commossi ed emozionati con il film proposto da Rai 1. ASCOLTI 1 FEBBRAIO 2020: 4 milioni DI spettatori PER Wonder 4 milioni di italiani che hanno fatto il tifo per August “Auggie” Pullman, un bambino di 10 anni che affrontava il suo primo giorno di scuola in prima media. Aveva infatti da sempre studiato in casa, con la sua mamma che era stata la sua insegnante, la sua migliore amica, la sua confidente, ... ultimenotizieflash

