Firenze | lavori | interruzioni e deviazioni del traffico nella settimana dal 3 febbraio

Tramvia Firenze : FdI e FI contro Nardella per inchiesta lavori linee 2 e 3 : FdI e FI contro Nardella dopo che è emersa la notizia dell'inchiesta per frode, che vede indagate 9 persone, per i lavori della Tramvia all'incrocio tra viale Belfiore e Fratelli Rosselli, con gli alberi sacrificati per far spazio alle linee 2 e 3

Firenze lavori : interruzioni e deviazioni del traffico nella settimana dal 27 gennaio : lavori per la fibra ottica in via di San Bartolo a Cintoia e lo sfalcio della vegetazione in via Bocciaccio. Ma anche nuovi allacci alla rete idrica in via Spaventa, in via della Capponcina e via di Mantignano

Nardella su Twitter : «Ripresa lavori Tav a Firenze è buona notizia» : Il sindaco: «Buone notizie dalla ministra Paola De Micheli: i lavori del passante ferroviario di Firenze e della stazione Foster riprenderanno, grande occasione per potenziare i treni regionali e per fare della Foster un grande hub di scambio per bus turistici ed extraurbani»

Firenze - “crepe negli edifici vicino ai lavori dell’A1. Sentiamo il cemento che scricchiola”. Autostrade : “Verifiche per dimostrare correlazione” : “Le assicuro che sentire la notte il cemento armato che scricchiola non è piacevole. È per questo che ho deciso di parlare perché quello che è successo a me non accadesse agli altri”. La signora Serena Sgatti abita assieme al marito Lapo Liguori in un condominio alle porte di Firenze, all’Antella, frazione del comune di Bagno a Ripoli. Da due anni nel suo appartamento e nell’edificio stanno comparendo crepe. In particolare da ...

Firenze - lavori : interruzioni e deviazioni di traffico nella settimana dal 20 gennaio : Il monitoraggio delle mura in via dei Bastioni e installazione, in orario notturno, di un portale semaforico in viale Lavagnini. Ma anche l’asfaltatura a seguito di cantieri dei sottoservizi in via Mortuli e lavori per un nuovo allaccio alla rete idrica in viale Valcareggi

Firenze : Ex Gover - iniziati lavori propedeutici alla demolizione dello stabile : All'interno dell'ex fabbica Gover ci sono rifiuti di vario tipo, frutto dell'occupazione abusiva che per anni ha interessato l'immobile

Firenze - lavori : interruzioni e deviazioni di traffico nella settimana dal 13 gennaio : In programma la prosecuzione della sostituzione dell’acquedotto in via San Felice a Ema e le asfaltature in via Spaventa e via di Bellosguardo

Tunnel Tav Firenze : la Cisl insiste e chiede al governo di riprendere i lavori : La Cisl fiorentina corre in soccorso del Governatore Rossi e delle cooperative impegnate nei lavori (sospesi) dell'Alta velocità fiorentina, sollecitando il governo alla ripresa degli interventi

Firenze - lavori : interruzioni e deviazioni del traffico nella settimana dal 6 gennaio : lavori per un nuovo allaccio alla rete del gas in via delle Forbici ma anche le potature di alberi in via Madonna della Tosse e un cantiere edile in via di Peretola

Firenze - lavori : interruzioni e deviazioni del traffico nella settimana dal 30 dicembre : Ancora ridotti i provvedimenti legati a interventi sulle strade cittadine per il periodo festivo. Intervento complesso in Piazza San Remigio il 30 e 31 dicembre