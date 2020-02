Femminicidi, è strage di donne: cinque uccise in appena due giorni (Di domenica 2 febbraio 2020) Femminicidi, è strage di donne: cinque uccise in appena due giorni Sei in una settimana, cinque in due giorni, una ogni 10 ore. Sono impressionanti i dati riguardanti gli ultimi casi di Femminicidio in Italia. Un vero e proprio massacro, come sottolinea il procuratore generale della Cassazione Giovanni Salvi nella sua relazione all’anno giudiziario, tanto da parlare di “emergenza nazionale”. Non omicidi qualunque, ma con l’aggravante del fatto che ogni volta c’è di mezzo sempre un marito, un fidanzato o l’amante. Anche solo come sospettato. Uomini che si accaniscono contro le donne. E uccidono. Si chiamano Femminicidi, e sono un problema reale del nostro Paese. “Gli uomini non vengono uccisi dalle loro compagne ed ex compagne. Le donne sì. E più in generale, gli uomini non vengono uccisi in quanto uomini. Gli omicidi familiari, o cosiddetti ... tpi

