Due sangiorgesi alla corte di Zeoli | doppio colpo per il presidente Boniello

San Giorgio del Sannio (Bn) – doppio colpo per il San Giorgio del Sannio del presidente Boniello. "Nella serata di oggi ufficializzati i fratelli Bocchino, sangiorgesi doc e tanto motivati nell'accettare il progetto del presidente Boniello che li ha voluti fortemente e che oggi ha tenuto presentarli personalmente: Fabio Bocchino, classe '92, esterno sinistro molto duttile e Stefano Bocchino classe '90 centrocampista di quantità e qualità ex tra l'altro di Castelpoto e San Giovanni alla sua prima nel San Giorgio. I due acquisti sono stati a lungo visionati in queste settimane dallo staff di mister Zeoli che poi unitamente alla società ha deciso di volerli aggregare al gruppo. Il San Giorgio avrà al suo arco due frecce importanti anche perché si sono integrati bene in un ambiente che fa del lavoro e del sacrificio durante gli allenamenti le colonne ...

