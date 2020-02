Calcio Serie A 2020: la Lazio si diverte con la Samp, pari per il Milan e l’Atalanta (Di domenica 2 febbraio 2020) Dopo gli splendidi anticipi svoltisi ieri con l’emozionante 2-2 tra Cagliari e Parma e il pirotecnico 4-2 del Sassuolo sulla Roma, sono oggi andati in scena altri quattro match fondamentali, belli e divertenti della ventiduesima giornata di Serie A di Calcio maschile 2019-2020. Ad aprire le danze in questa domenica di grande Calcio è la capolista Juventus che si sbarazza facilmente della Fiorentina per 3-0. I bianconeri, dopo qualche spauracchio per la porta di Szczesny nel primo tempo, si portano in vantaggio con un rigore del solito Cristiano Ronaldo al 38′, (nona partita consecutiva in gol per il portoghese), dopo un tocco di mano di Pezzella. Nella seconda frazione di gioco la Juventus rimane padrona del campo e in pieno controllo del match e trova il raddoppio con un altro rigore di Ronaldo all’80 dopo un fallo di Ceccherini su Bentancur. Il gol del 3-0 lo segna ... oasport

Gazzetta_it : Milan, l’anomalia del fondo-azionista e i 345 milioni spesi a vuoto da Elliott. Conti ancora sballati, rilancio lon… - Eurosport_IT : È morto Luciano Gaucci: addio all'ex presidente del Perugia, aveva 81 anni ??? - SkySport : È morto a Santo Domingo all'età di 81 anni -